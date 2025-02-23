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رياضة

سلوت يكشف سر فوز ليفربول على مانشستر سيتي

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:59
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كشف الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، سبب الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، 2-0، أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 26 للبريميرليغ بكرة القدم.

وقال المدرب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "بعد التسجيل من كرة ثابتة، إذا كنت تريد الفوز بمباراة كبيرة، فأنت بحاجة إلى توازن محايد في الكرات الثابتة، أو تسجيل هدف وعدم استقبال أي هدف".
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وعن الهدف الافتتاحي لليفربول، قال: "نحن كفريق ننظر إلى كيفية إعداد المباراة، وقد توصل شخص ما إلى خطة رائعة. كنا نعلم أن المساحة يمكن أن تكون متاحة".

وأضاف: "في الشوط الأول، كانوا أفضل منا. بغض النظر عن النتيجة، لا أعتقد أنهم حصلوا على الكثير من الفرص الكبيرة، لكنني شعرت أنهم سيسجلون".

وتابع: "في الشوط الثاني، لا أتذكر أنهم حصلوا على فرصة كبيرة".

واسترسل: "من الناحية المثالية، نهدف إلى الاستحواذ على الكرة أكثر من الفريق الآخر. لكن مانشستر سيتي، عندما يتعلق الأمر بالاستحواذ، فهم يحبون ذلك كثيراً ويشعرون بالراحة مع الكرة".


وعن سبب الفوز في ملعب الاتحاد، قال: "يمكنك الفوز هنا فقط من خلال الدفاع بشكل ممتاز".

وأضاف: "قبل ثلاثة أيام، تعادلنا مع أستون فيلا، وقال لي الناس إننا لسنا في وضع جيد. ثم بعد ثلاثة أيام فقط، فزنا وتغيرت الأمور".

وتابع: "نحن نعمل كل يوم لتحقيق ذلك، وقد استغرق الأمر ثلاثة أشهر من العمل الشاق للوصول إلى هذا المستوى".

وأكمل: "ليس هناك سر. نحن متقدمون بـ11 نقطة، لكن أرسنال لديه مباراة أقل. أفضل هجوم لدينا لم يسجل، لكن عليك دائماً التكيف مع التحديات التي تواجهها".

وأضاف: "قبل أسبوع، رأينا كيف كان وولفرهامبتون صعبا على أرضنا. ستكون هناك دائما مباريات صعبة، مثل اليوم".


واختتم قائلا: "من السهل ألا نشعر بالحماس لأننا نعلم ما يجب علينا القيام به. هذه النتيجة كانت تتعلق بالدفاع أكثر من الهجوم".

يذكر أن رصيد ليفربول ارتفع إلى 64 نقطة من 27 مباراة، متصدرا جدول الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن أرسنال، الذي لعب مباراة أقل.

بينما فشل مانشستر سيتي في استغلال تعثر نوتنغهام فورست (الثالث)، ليبقى في المركز الرابع برصيد 44 نقطة. (روسيا اليوم)
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