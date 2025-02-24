Advertisement

رياضة

لتعزيز حظوظه في دوري أبطال آسيا.. طلب خاص للنصر السعودي

Lebanon 24
24-02-2025 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1324766-638759853286981239.jpg
Doc-P-1324766-638759853286981239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة تحديات قارية ومحلية مزدوجة، حيث يخوض مباراة الذهاب أمام الاستقلال الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة يوم 3 اذار القادم في طهران.


وفي إطار استعداداته لهذه المواجهة، تقدم النصر بطلب خاص إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي لتأجيل إحدى مبارياته الدورية، وذلك لزيادة فرصه في المنافسة الآسيوية.
Advertisement

ووفقا للإعلامي عبد العزيز الجوهر خلال برنامج "الموجز الرياضي" على قنوات SSC، طلب النصر تأجيل مباراته أمام العروبة المقررة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى مباراة أخرى أمام الفتح في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، والتي تسبق مواجهته مع تراكتور الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشار الجوهر إلى أن التعاون بين النصر واللجنة يسير بشكل إيجابي، مما يعزز فرص الفريق في التركيز على المنافسات القارية.

من ناحية أخرى، يواجه النصر تحديات محلية كثيفة، حيث سيخوض مباراة ضد الوحدة في الجولة الـ22 من الدوري السعودي يوم الثلاثاء القادم، تليها مواجهة العروبة يوم الجمعة.

وبعد ذلك، سيلعب النصر أمام الشباب في الدوري، ثم يستضيف الاستقلال الإيراني في مباراة الإياب على ملعبه بارك بالرياض.

في سياق متصل، يستعد الهلال لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الـ23 من الدوري السعودي يوم 28 شباط الجاري.

وبعد هذه المواجهة، سيتوجه الهلال إلى أوزبكستان لمواجهة باختاكور في إطار دوري أبطال آسيا النخبة يوم 4 مارس، بينما سيحل الأهلي ضيفا على الريان القطري في نفس اليوم ضمن نفس البطولة.

وحتى الآن، لم يقدم الهلال أو الأهلي أي طلبات لتأجيل مبارياتهما الدورية لصالح المنافسات الآسيوية.

ولكن، قد تشجعهما موافقة لجنة المسابقات على طلب النصر لتقديم طلبات مماثلة، خاصة مع أهمية تعزيز فرص الفرق السعودية في البطولات القارية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:08 | 2025-02-24
23:59 | 2025-02-23
23:00 | 2025-02-23
15:14 | 2025-02-23
12:32 | 2025-02-23
09:29 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24