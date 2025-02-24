لتعزيز حظوظه في دوري أبطال آسيا.. طلب خاص للنصر السعودي

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يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة تحديات قارية ومحلية مزدوجة، حيث يخوض مباراة الذهاب أمام الاستقلال الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة يوم 3 اذار القادم في طهران.وفي إطار استعداداته لهذه المواجهة، تقدم النصر بطلب خاص إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي لتأجيل إحدى مبارياته الدورية، وذلك لزيادة فرصه في المنافسة الآسيوية.ووفقا للإعلامي عبد العزيز الجوهر خلال برنامج "الموجز الرياضي" على قنوات SSC، طلب النصر تأجيل مباراته أمام العروبة المقررة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى مباراة أخرى أمام الفتح في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، والتي تسبق مواجهته مع تراكتور الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.وأشار الجوهر إلى أن التعاون بين النصر واللجنة يسير بشكل إيجابي، مما يعزز فرص الفريق في التركيز على المنافسات القارية.من ناحية أخرى، يواجه النصر تحديات محلية كثيفة، حيث سيخوض مباراة ضد الوحدة في الجولة الـ22 من الدوري السعودي يوم الثلاثاء القادم، تليها مواجهة العروبة يوم الجمعة.وبعد ذلك، سيلعب النصر أمام الشباب في الدوري، ثم يستضيف الاستقلال الإيراني في مباراة الإياب على ملعبه بارك بالرياض.في سياق متصل، يستعد الهلال لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الـ23 من الدوري السعودي يوم 28 شباط الجاري.وبعد هذه المواجهة، سيتوجه الهلال إلى أوزبكستان لمواجهة باختاكور في إطار دوري أبطال آسيا النخبة يوم 4 مارس، بينما سيحل الأهلي ضيفا على الريان القطري في نفس اليوم ضمن نفس البطولة.وحتى الآن، لم يقدم الهلال أو الأهلي أي طلبات لتأجيل مبارياتهما الدورية لصالح المنافسات الآسيوية.ولكن، قد تشجعهما موافقة لجنة المسابقات على طلب النصر لتقديم طلبات مماثلة، خاصة مع أهمية تعزيز فرص الفرق السعودية في البطولات القارية. (روسيا اليوم)