في قطر.. نتائج لافتة للاعبات أكاديمية فليكس زون في بطولة الصداقة الدولية للجمباز

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تألقت لاعبات أكاديمية "فليكس زون" في بطولة الصداقة الدولية للجمباز الفني، التي استضافتها أكاديمية "اسباير" في العاصمة القطرية الدوحة بين 20 و22 شباط بمشاركة واسعة من نخبة اللاعبات من: قطر، لبنان، السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت والعراق.وتميزت البطولة بمستوى تنافسي عال وأقيمت مبارياتها وفق النظام الأميركي إلى جانب معايير الاتحاد الدولي للجمباز، مما منح المشاركات فرصة ثمينة للاحتكاك بأفضل المواهب والتنافس على أعلى المستويات.وقد أثبتت لاعبات الاكاديمية اللبنانية جدارتهن في مختلف الفئات العمرية، وقدمن عروضا استثنائية تُوجت بحصد 38 ميدالية، منها 28 ذهبية، في إنجاز كبير يعكس المستوى العالي من التدريب والتأهيل الذي تقدمه الأكاديمية.وجاءت هذه الإنجازات بفضل الأداء المذهل لكل من: أماندا غريب، تامار جعفوري، ماريا أبي صعب، ماريتا فغالي، نور قدوم، ليانا سعد، ليتيسيا سعد، ويارا أبي صعب، حيث أظهرن مهارات فائقة وثقة كبيرة تحت ضغط المنافسة، ما جعلهن يحظين بإشادة واسعة من اللجنة المنظمة والجماهير.ويأتي هذا النجاح ليؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الأكاديمية في تطوير رياضة الجمباز في لبنان، اذ تواصل العمل على إعداد جيل جديد من البطلات القادرات على تحقيق إنجازات دولية ورفع اسم لبنان عاليا في كبرى البطولات، مستمرةً في توفير بيئة تدريبية احترافية تُمكن اللاعبات من تحقيق أقصى إمكاناتهن والتألق على الساحة الدولية.