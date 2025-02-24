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رياضة
ستطل بمسلسل في رمضان.. ابنة محمد صلاح تتجه للتمثيل!
Lebanon 24
24-02-2025
|
12:46
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أفادت تقارير صحفية مصرية أن مكة محمد صلاح، ابنة النجم المصري لاعب ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، لديها اهتمامات تتجاوز مجال الرياضة. ففي خطوة غير تقليدية، من المقرر أن تشارك مكة، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، في أحداث مسلسل درامي مصري سيُعرض في شهر رمضان المقبل.
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وكشف مخرج مسلسل "كامل العدد"، خالد الحلفاوي، عن ظهور مكة كـ "ضيفة شرف" في الجزء الثالث من المسلسل. وأشار الحلفاوي إلى أن مكة قد انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها، مضيفًا أن حضورها سيضفي لمسة خاصة على الدراما والأحداث المثيرة التي ستتطور هذا العام.
وكان فريق عمل المسلسل، الذي انتهى من تصوير حلقاته الجديدة، قد تلقى مكالمة هاتفية من والد مكة، النجم محمد صلاح، لتهنئتهم على اكتمال التصوير وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.
تدور أحداث مسلسل "كامل العدد" حول شخصية "أحمد"، طبيب التجميل الذي يتزوج "ليلى"، صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، ليتورطا في مغامرات مثيرة مع أطفالهما. المسلسل من بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وحسين فهمي، وإنجي المقدم، وميمي جمال. من تأليف يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ويُعرض في 15 حلقة. (الحرة)
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