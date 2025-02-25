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رياضة

مباراة ريال مدريد وجيرونا تدخل تاريخ الدوري الإسباني "بالنظافة"

Lebanon 24
25-02-2025 | 00:05
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أصبحت مباراة ريال مدريد وضيفه جيرونا (2-0) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، واحدة من أنظف المواجهات في تاريخ البطولة "لا ليغا".


وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها بأن ريال مدريد لم يرتكب إلا خطأ وحيدا فقط على مدار 90 دقيقة في لقاء جيرونا.
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وجاء الخطأ عبر الظهير الأيمن لوكاس فاسكيز في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وهو أفضل رصيد لفريق في الدوري الإسباني حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، ارتكب لاعبو جيرونا 7 أخطاء ليصبح الإجمالي ثمانية ما جعل المواجهة هي الأنظف في البطولة الإسبانية حتى الآن.

وغابت الالتحامات العنيفة عن صدام ريال مدريد وجيرونا ولم تظهر البطاقات الملونة إلا مرتين لثنائي جيرونا، المدافع التشيكي لادسيلاف كريتشي ولاعب خط الوسط الكولومبي جون سوليس.

وبات ريال مدريد صاحب ثاني أقل عدد أخطاء لفريق في تاريخ الدوري الإسباني خلف ريال سوسييداد.

ولم يرتكب لاعبو ريال سوسييداد أي خطأ خلال مباراته ضد ملقا في الموسم (2017-2018) بملعب "لا روزاليدا"، مقابل 14 خطأ للأخير الذي فاز بهدفين نظيفين. (روسيا اليوم)
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