Espectacular la edición especial Predator Moments que recrea dos jugadas memorables de este modelo. La volea de Zidane com el Real Madrid y el tiro libre de Beckham con Inglaterra. Ya están disponibles en las tiendas adidas. 😍😍😍 pic.twitter.com/Rt2OzyrrYz — abcdefutbol (@abcdefutbol) February 22, 2025 Advertisement

كشفت شركة "أديداس" عن أحدث إصدار من مجموعة الأحذية الرياضية المحدودة Predator Moments، لتكريم بعض من أعظم اللحظات في تاريخ كرة القدم.ويتميز الحذاء بتصميم كلاسيكي يعيد إحياء ألوان Predator الشهيرة باللونين الأسود والأبيض مع لمسات حمراء، بالإضافة إلى العلامة الأصلية للطراز مع تفاصيل أنيقة تخلد ذكرى أبرز الأحداث التي شهدتها ملاعب كرة القدم.ويبرز على جانب الحذاء شعار Predator الأيقوني، بينما يحمل النعل عبارة "100% legal, 0% fair"، التي تعكس روح المنافسة الشرسة التي ارتبطت بهذا الطراز.كما يحتوي الحذاء على إشارات خاصة لأهداف أسطورية سجلها نجمي كرة القدم ديفيد بيكهام وزين الدين زيدان، حيث يزين اللسان الأحمر الكلاسيكي تكريمات لتلك اللحظات الخالدة.ففي الحذاء الأيمن، تم نقش ختم زمني عند الدقيقة 93، مصحوبا بعبارة "رفع السقف هنا بهدف"، التي تذكر بركلة بيكهام الحرة الشهيرة التي أرسلت منتخب إنجلترا إلى كأس العالم 2002.أما الحذاء الأيسر، فيحمل ختما زمنيا عند الدقيقة 45، مع عبارة "Gol Gol Gol Gol"، التي تعيد إلى الأذهان هدف زيدان الرائع الذي سجله لصالح ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002.وعبر ديفيد بيكهام عن سعادته بهذا الإصدار قائلا: "لدي تاريخ مميز يمتد على مدى 30 عاما مع حذاء Predator. ارتديته في كل مباراة وكل هدف وكل عرضية. سواء كان الهدف الأول أو الأخير، الأصعب أو الأسهل، كلها كانت لحظات مهمة بالنسبة لي. من الرائع أن أرى هذا الحذاء يحتفل بأحد أهم أهدافي في مسيرتي".بدوره، قال زين الدين زيدان: "أعتقد أن حذاء Predator لعب دورا حقيقيا في تحقيق ذلك الهدف. ارتديته طوال مسيرتي، وساعدني على تسجيل ذلك الهدف. كان الأمر بمثابة شراكة بيننا. الحذاء اختارني، لكنني أنا من ارتديته. لقد قمت بأشياء رائعة أثناء ارتدائه، وأشعر بأنني محظوظ لأنني ارتديته لسنوات عديدة".وتأتي تشكيلة Predator Moments، التي تضم طراز Predator 25، بتقنيات متطورة مثل جزء STRIKESKIN المعاد تصميمه لتعزيز التواصل والثبات بين الحذاء والكرة، من خلال زيادة عدد وحجم العناصر المطاطية في منطقة التسديد.كما تم تحسين الجزء العلوي باستخدام تقنية HYBRIDTOUCH 2.0، مع تقليل عدد الطبقات لتوفير قياس أكثر دقة وراحة إضافية في المناطق الأساسية، مما يوفر لمسة ناعمة وسلسة على الكرة.وسيتم ارتداء تشكيلة Predator Moments على أرض الملعب من قبل مجموعة من نجوم كرة القدم البارزين، بما في ذلك ترينت ألكسندر أرنولد وبيدري وأليسيا روسو، الذين سيحتفلون بهذا الإصدار المميز الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة وذكرى اللحظات الأسطورية. (روسيا اليوم)