سلوت: صلاح سيحصل على الكرة الذهبية في هذه الحالة

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قال أرني سلوت مدرب ليفربول الإنكليزي، يوم الثلاثاء، إن إحصائيات محمد صلاح هذا الموسم فاقت التوقعات، لكن آماله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام قد توقف على عدد الألقاب التي سيحصدها الفريق هذا الموسم.وقال سلوت للصحفيين قبل استضافة نيوكاسل يونايتد الأربعاء،" من الجيد أن ذكر اسم محمد في هذه المناقشات لأن هذا يعني أنه يؤدي بشكل جيد ونحن كفريق كذلك، لكن حتى يظل في هذه المناقشات يتعينعليه تقديم نفس الأداء الذي قدمه لمدة سبعة أو ثمانية أشهر حتى الآن.وأضاف "أعتقد بشكل عام أن اللاعب الذي يفوز بالكرة الذهبية يحتاج للتتويج ببطولة أيضا، لذلك نحن وهو نواجه تحديا كبيرا (...) أعتقد أن هذا هو ما يتطلبه الأمر لنا للحصول على فرص وللفوز بلقب، وإذا كنا كفريق نستطيع فعل ذلك، فسيكون لديه فرصة أفضل بكثير للفوز بالكرة الذهبية". (سكاي نيوز عربية)