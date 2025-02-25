"سقوط" لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب... شاهدوا الفيديو

حدثت خلال مباراة الذهاب لنهائي بطولة "ليتورال" الإقليمية لكرة القدم في الأوروغواي، بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتال، اشتباكات عنيفة على أرض الملعب.

واشتعلت شرارة الشجار، بعد أن سقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال، على أرضية الملعب في منطقة جزائه، مغمى عليه نتيجة احتكاك مع ماريو غونزاليس، لاعب فريق بايساندور إنتيريور، ما أفضى إلى وقوع اشتباك بالإيدي بين اللاعبين وقام اللاعب غونزاليس، بالاعتداء على لاعب الفريق الضيف الآخر إنزو إيشفيستي، الذي سقط بدوره بعد تلقيه ضربة قوية باليد.

ورفع حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ماريو غونزاليس، مباشرة ليخرج من الملعب مطرودا. (سبوتنيك)