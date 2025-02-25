"سقوط" لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب... شاهدوا الفيديو

🟠بالضربة القاضية... سقوط لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب
شهدت مرحلة الذهاب لنهائي بطولة "ليتورال" الإقليمية لكرة القدم في الأوروغواي، بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتال، اشتباكات عنيفة على أرض الملعب.
وسقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال على أرضية… pic.twitter.com/l5ffYMGzWk
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 25, 2025
🟠بالضربة القاضية... سقوط لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب
شهدت مرحلة الذهاب لنهائي بطولة "ليتورال" الإقليمية لكرة القدم في الأوروغواي، بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتال، اشتباكات عنيفة على أرض الملعب.
وسقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال على أرضية… pic.twitter.com/l5ffYMGzWk