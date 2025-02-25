بعد اتهامه بالعنصرية.. عقوبات تنتظر مورينيو

اتهم فريق غلطة سراي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بتصريحات عنصرية بعد التعادل السلبي في مباراة الديربي بين غلطة سراي وفنربخشة في الدوري التركي.

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مورينيو قال إن مقاعد بدلاء غلطة سراي "قفزت مثل القردة"، وأشار إلى أن المباراة كانت ستكون كارثية إذا أدارها حكم تركي. غلطة سراي اعتبر تصريحاته مهينة وغير إنسانية، وأعلن عن نية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مورينيو، بما في ذلك تقديم شكاوى إلى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم.فنربخشة دافعت عن مورينيو في بيان، مؤكدة أن تصريحاته أُخرجت من سياقها وتم تحريفها عمداً، وأنها لا تحمل أي طابع عنصري. وإذا ثبتت التهم، قد يواجه مورينيو عقوبات تتراوح بين الإيقاف والغرامة.