Advertisement

رياضة

بعد اتهامه بالعنصرية.. عقوبات تنتظر مورينيو

Lebanon 24
25-02-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1325595-638761005855256013.jpg
Doc-P-1325595-638761005855256013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهم فريق غلطة سراي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بتصريحات عنصرية بعد التعادل السلبي في مباراة الديربي بين غلطة سراي وفنربخشة في الدوري التركي.
 
 
مورينيو قال إن مقاعد بدلاء غلطة سراي "قفزت مثل القردة"، وأشار إلى أن المباراة كانت ستكون كارثية إذا أدارها حكم تركي. غلطة سراي اعتبر تصريحاته مهينة وغير إنسانية، وأعلن عن نية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مورينيو، بما في ذلك تقديم شكاوى إلى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم.
Advertisement

فنربخشة دافعت عن مورينيو في بيان، مؤكدة أن تصريحاته أُخرجت من سياقها وتم تحريفها عمداً، وأنها لا تحمل أي طابع عنصري. وإذا ثبتت التهم، قد يواجه مورينيو عقوبات تتراوح بين الإيقاف والغرامة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:41 | 2025-02-25
07:34 | 2025-02-25
06:59 | 2025-02-25
01:27 | 2025-02-25
00:05 | 2025-02-25
23:00 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24