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رياضة
ميسي يتسبب في إيقاف حكم مكسيكي
Lebanon 24
25-02-2025
|
16:00
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تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأميركي، في عقوبة قاسية ضد الحكم المكسيكي ماركو أورتيز، وذلك بعد واقعة مثيرة في مباراة إنتر ميامي ضد كانساس سيتي في دوري أبطال كونكاكاف.
في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، فاز إنتر ميامي بهدف نظيف، وفي أعقاب اللقاء، طلب الحكم ماركو أورتيز توقيع ميسي. ورغم أنه قد يبدو تصرفًا عفويًا من الحكم، إلا أن اتحاد كونكاكاف لكرة القدم اعتبره انتهاكًا لقواعد السلوك الخاصة بالحكام، وكذلك لمبادئ النزاهة التي يجب أن يتحلى بها الجميع في عالم كرة القدم.
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وبناءً على هذا التصرف، قرر اتحاد كونكاكاف إيقاف الحكم ماركو أورتيز لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن هذا النوع من التصرفات لا يتماشى مع معايير السلوك التي يجب أن يلتزم بها الحكام في المسابقات الرسمية. (ارم نيوز)
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