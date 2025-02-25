حادثة أليمة.. العثور على بطل كمال أجسام ميتًا!

Advertisement

عُثر على جثة "جريشال ديسنر"، البالغ من العمر 23 عامًا، مقتولًا في حمام حانة بمنطقة كوابا في تلالبان، بالعاصمة المكسيكية.ووفقًا للتقارير الإعلامية المكسيكية، أصيب ديسنر بعيارين ناريين، أحدهما في المعدة والآخر في الرأس.ولم تستبعد السلطات احتمال أن يكون ديسنر الذي فاز بلقبي "مستر أميركا" و"مستر مكسيكو" لعام 2023، قد أطلق النار على نفسه داخل الحمام، حيث غادر طاولته في حانة "كاوز" حيث كان يشرب، قبل لحظات من سماع صوت إطلاق النار.وأكدت فرق الأمن والطوارئ وفاته في موقع الحادث، فيما بدأت الشرطة بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الحانة ومحيطها بحثًا عن أدلة تكشف ملابسات الواقعة.ورجحت بعض المصادر أن ديسنر، الذي كان في حالة سُكر واضحة عند توجهه إلى الحمام، ربما أطلق النار على نفسه، لكن التحقيقات ما زالت جارية ولم يتم استبعاد احتمالية تورط طرف ثالث في الجريمة.يُذكر أن والد الضحية، خورخي ديسنر، يشغل منصب منسق التحقيقات في نيابة جرائم القتل بمكسيكو سيتي منذ عام 2019، حيث تولى المنصب بعد إقالة فيكتور مانويل بينيدا خايمس بسبب صلاته بعصابة "كارتل تلاهوك" الإجرامية.وانتشرت عبر وسائل الإعلام رسالة منسوبة إلى ديسنر جاء فيها: "لقد كان قرارك أن تتركني وأنا أحترمه، لقد بقيت في المكان الذي كنت تحب أن تكون فيه". (ارم نيوز)