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رياضة

انتهت بالتعادل.. مباراة جنونية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:51
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فرض فريق أتلتيكو مدريد التعادل على مضيفه برشلونة (4-4) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
صعق "الروخي بلانكوس" أصحاب الأرض بهدفين سريعين حملا توقيع كل من المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريزولاعب خط الوسط الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين (1، 6) على الترتيب.
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ورد العملاق الكتالوني الصاع صاعين بإحرازه أربعة أهداف متتالية عبر كل من الثلاثي الإسباني: بيدرو غونزاليس لوبيز، باو كوبارسي وإينييغو مارتينيز، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (19، 21، 41، 74) على الترتيب.
ولكن أتلتيكو مدريد عاد من بعيد وسجل هدفين متتاليين بواسطة كل من اللاعبين الإسباني ماركوس لورنتي، والنرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقتين (84، 90) على الترتيب.
وسيتجدد اللقاء بين الفريقين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة يوم الأربعاء 2 آذار 2025، على ملعب " ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو - Stadium Civitas Metropolitano de Madrid " بالعاصمة مدريد.
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