أزمة مورينيو تتفاقم.. تهديد بالإيقاف 6 أشهر

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إحالة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة، إلى لجنة الانضباط بسبب "سلوكه غير الرياضي" خلال مباراة الديربي أمام غالطة سراي.

بالإضافة إلى "تعليقاته العنصرية والمهينة" في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء المنتهي بالتعادل السلبي 0-0، وفي حال ثبوت التهم الموجهة إليه، قد يتعرض مورينيو لغرامة مالية أو إيقاف لمدة تصل إلى ستة أشهر.

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كما أشار الاتحاد التركي في بيانه إلى إحالة مدرب غالطة سراي، أوكان بوروك، وعدد من أعضاء الجهاز الفني لكلا الفريقين إلى اللجنة التأديبية.



بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مهاجم غالطة سراي، ماورو إيكاردي، الذي لم يشارك في المباراة بسبب الإصابة وشاهدها من المدرجات، في القائمة بسبب "مخالفة اللوائح"، ولكن دون اتخاذ أي إجراءات احترازية ضده.



يأتي هذا القرار بعد أن أعلن غالطة سراي عن نيته تقديم شكاوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد مورينيو، متهما إياه بالعنصرية.



ووصف نادي فنربخشة هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة وسخيفة".



وأثار مورينيوالجدل بتصريحاته بعد المباراة، حيث ادعى أن لاعبي غالطة سراي قفزوا "مثل القرود" على مقاعد البدلاء احتجاجا على قرار تحكيمي.



ورد فنربخشة على هذه الاتهامات في بيان رسمي، قائلا: "كما يراه أي شخص عاقل، فإن التصريحات التي استخدمها جوزيه مورينيو أثناء المباراة لوصف رد فعل الجهاز الفني للفريق المنافس تجاه قرارات الحكم لا يمكن ربطها بأي شكل من الأشكال بالعنصرية. محاولة تقديم هذا التصريح وكأنه تصريح عنصري هي مقاربة خبيثة تماما".



يذكر أن هذه المباراة شهدت إدارة حكم أجنبي للمرة الأولى منذ 55 عاما في الدوري التركي، حيث أدار السلوفيني سلافكو فينشيتش اللقاء بناء على طلب من فنربخشة بسبب شكاوى متكررة من التحكيم المحلي. وبعد انتهاء المباراة، توجه مورينيو إلى غرفة ملابس الحكم لتهنئته على أدائه.



من جهته، انتقد أوكان بوروك، مدرب غالطة سراي، القرارات التحكيمية وتصريحات مورينيو، واصفا إياه بـ"الطفل البكاء".



وقال بوروك: "الطفل الباكي تحدث كثيرا. كما تعلمون، إنه مشهور بالشكوى. بكى هنا لفترة طويلة. بكى في الداخل، ذهب إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالحكام وظل يبكي. دعوه يواصل البكاء".