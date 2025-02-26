فيفا يمنع 5 أندية مصرية من قيد لاعبين جدد

تلقى نادي بيراميدز المصري إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيد اللاعبين خلال الفترة المقبلة بسبب مستحقات لاعبه التونسي عمر لعيوني.





وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي الأربعاء أن قرار إيقاف القيد جاء على 5 أندية مصرية هي الإسماعيلي وأسوان وبيراميدز وفاركو وإيسترن كومباني.

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وأضاف مصدر بنادي بيراميدز ، الأربعاء، أنهم سيقوموا بإنهاء مسألة إيقاف القيد خلال ساعات وتسوية الأزمة.



وأوضح أن موقف اللاعب التونسي عمر لعيوني انتهى فعليا ولكن الأمر يخص شق إداري للاعبه الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع "فيفا"، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي "بيراميدز" خاصة وأنه معار لنادي الجونة المصري.



وشدد المصدر أن فيفا وضع نظاما جديدا يتطلب ضرورة إصدار جواز إلكتروني للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.



وقال إن فيفا اعتبر عدم استخراج اللاعب لجواز سفره الإلكتروني تقع مسؤوليته على النادي المالك لحقوقه حاليا وبالتالي صدر قرار إيقاف القيد.



وأضاف أن أزمة عمر لعيوني انتهت بعد أن تم دفع المستحقات في الفترة الماضية. (سكاي نيوز عربية)