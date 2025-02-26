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رياضة
صلاح يتحدث عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
26-02-2025
|
08:58
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علق النجم المصري محمد صلاح على فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه مع نادي ليفربول.
صلاح، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 25 هدفا من 27 مباراة، يتصدر أيضا قائمة صناع الأهداف في البطولة برصيد 16 تمريرة حاسمة.
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وبشكل عام، شارك صلاح في 38 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 21 آخرا.
وعند سؤاله عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية، قال صلاح لشبكة "TNT Sports": "حسنا، أحب الفوز بكل شيء".
وأضاف: "أولا، دعونا نركز على الفوز بالدوري الإنكليزي ودوري الأبطال، وبعدها سنرى".
كما تطرق صلاح إلى كيفية تعامله مع الاستفزازات داخل الملعب، قائلا: "أتحدث إلى المدافعين بجواري، وإذا قال بعضهم أشياء تافهة، لا أنخرط في ذلك الحديث".
وأكمل: "أقول لهم: انظروا، لا أحتاج إلى الكثير، فرصة واحدة وستدفعون ثمنها".
ساهم تألق صلاح بشكل كبير في تصدر ليفربول جدول الدوري الإنكليزي برصيد 64 نقطة، بفارق 11 نقطة عن آرسنال الوصيف، مع العلم أن للأخير مباراة مؤجلة. (روسيا اليوم)
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