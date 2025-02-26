Advertisement

رياضة

بطولة الطائرة: فوز سبيدبول شكا والقلمون في افتتاح المرحلة الخامسة

Lebanon 24
26-02-2025 | 23:00
A-
A+



Doc-P-1326474-638762100981933457.jpeg
Doc-P-1326474-638762100981933457.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجاوز "سبيدبول - شكا"، حامل اللقب، خسارته الاولى امام القلمون الاسبوع الماضي، وفاز على ضيفه النجوم جونية 3 - 0 (الاشواط 25 - 20، 25 - 21، 25 - 15)، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في قاعة حامات بساحل البترون، في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.
Advertisement
قاد المباراة الحكمان الدولي مصطفى جراد والاتحادي هاني حليحل.

القلمون
وفي مجمع "نورث هافن" في القلمون، حقق القلمون فوزه الثالث على ضيفه "المشعل - كوسبا" الذي عامى خسارته الرابعة 3 - 1 (الاشواط 23 - 25، 25 - 21، 25 - 19، 25 - 23).
قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع ومحمد ياسين. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:30 | 2025-02-27
00:00 | 2025-02-27
23:30 | 2025-02-26
18:10 | 2025-02-26
15:30 | 2025-02-26
15:08 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24