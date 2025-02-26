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رياضة
بطولة الطائرة: فوز سبيدبول شكا والقلمون في افتتاح المرحلة الخامسة
Lebanon 24
26-02-2025
|
23:00
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تجاوز "سبيدبول - شكا"، حامل اللقب، خسارته الاولى امام القلمون الاسبوع الماضي، وفاز على ضيفه النجوم جونية 3 - 0 (الاشواط 25 - 20، 25 - 21، 25 - 15)، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في قاعة حامات بساحل البترون، في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.
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قاد المباراة الحكمان الدولي مصطفى جراد والاتحادي هاني حليحل.
القلمون
وفي مجمع "نورث هافن" في القلمون، حقق القلمون فوزه الثالث على ضيفه "المشعل - كوسبا" الذي عامى خسارته الرابعة 3 - 1 (الاشواط 23 - 25، 25 - 21، 25 - 19، 25 - 23).
قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع ومحمد ياسين. (الوكالة الوطنية)
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