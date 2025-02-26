بطولة الطائرة: فوز سبيدبول شكا والقلمون في افتتاح المرحلة الخامسة

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تجاوز "سبيدبول - شكا"، حامل اللقب، خسارته الاولى امام القلمون الاسبوع الماضي، وفاز على ضيفه النجوم جونية 3 - 0 (الاشواط 25 - 20، 25 - 21، 25 - 15)، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في قاعة حامات بساحل البترون، في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.قاد المباراة الحكمان الدولي مصطفى جراد والاتحادي هاني حليحل.القلمونوفي مجمع "نورث هافن" في القلمون، حقق القلمون فوزه الثالث على ضيفه "المشعل - كوسبا" الذي عامى خسارته الرابعة 3 - 1 (الاشواط 23 - 25، 25 - 21، 25 - 19، 25 - 23).قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع ومحمد ياسين. (الوكالة الوطنية)