14
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فوز ثمين.. ريال مدريد يهزم ريال سوسيداد في ميدانه
Lebanon 24
26-02-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد ريال مدريد بفوز ثمين من أرض مضيفه ريال سوسييداد 1-0 الأربعاء على ملعب "أنويتا" في سان سيباستيان في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وسجل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.
Advertisement
ويلتقي الفريقان إياباً في الأول من نيسان المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو. (بي أن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
03:43 | 2025-02-26
26/02/2025 03:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. نادين الراسي تلتقي بلاعب لبناني شهير وتعترف: "بحبك بس بتعملي سكري" (فيديو)
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. نادين الراسي تلتقي بلاعب لبناني شهير وتعترف: "بحبك بس بتعملي سكري" (فيديو)
03:06 | 2025-02-26
26/02/2025 03:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
11:42 | 2025-02-26
26/02/2025 11:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليّ زار دمشق بعد سقوط بشار الأسد.. وهذا ما عثر عليه داخل السفارة الإيرانيّة
Lebanon 24
إسرائيليّ زار دمشق بعد سقوط بشار الأسد.. وهذا ما عثر عليه داخل السفارة الإيرانيّة
08:00 | 2025-02-26
26/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:30 | 2025-02-27
لايبزيغ يحجز آخر بطاقة إلى نصف نهائي كأس ألمانيا
00:00 | 2025-02-27
إمبولي يُعاقب يوفنتوس
23:00 | 2025-02-26
بطولة الطائرة: فوز سبيدبول شكا والقلمون في افتتاح المرحلة الخامسة
18:10 | 2025-02-26
ليفربول يواصل التحليق في صدارة البريميرليغ بفوزه على نيوكاسل
15:30 | 2025-02-26
"خائنة".. الفضائح تلاحق صديقة بيلنغهام
15:08 | 2025-02-26
بعد سنوات من الفراق.. هل يعود ميسي إلى بيته "برشلونة"؟
فيديو
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
27/02/2025 08:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
27/02/2025 08:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
27/02/2025 08:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24