فوز ثمين.. ريال مدريد يهزم ريال سوسيداد في ميدانه

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عاد ريال مدريد بفوز ثمين من أرض مضيفه ريال سوسييداد 1-0 الأربعاء على ملعب "أنويتا" في سان سيباستيان في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وسجل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.ويلتقي الفريقان إياباً في الأول من نيسان المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو. (بي أن سبورتس)