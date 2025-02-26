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رياضة

فوز ثمين.. ريال مدريد يهزم ريال سوسيداد في ميدانه

Lebanon 24
26-02-2025 | 23:30
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عاد ريال مدريد بفوز ثمين من أرض مضيفه ريال سوسييداد 1-0 الأربعاء على ملعب "أنويتا" في سان سيباستيان في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وسجل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.
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ويلتقي الفريقان إياباً في الأول من نيسان  المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو. (بي أن سبورتس)
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