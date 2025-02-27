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رياضة

إمبولي يُعاقب يوفنتوس

Lebanon 24
27-02-2025 | 00:00
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واصل إمبولي مغامرته التاريخية في كأس إيطاليا بحجزه آخر بطاقات المربع الذهبي بعد إقصائه حامل اللقب يوفنتوس بركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين في تورينو بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

وسجّل المغربي يوسف مالح هدف التقدم للضيوف بعد انتصاف الشوط الأول، وفي النصف الثاني أدرك البيانكونيري التعادل بهدف الفرنسي كيفرين تورام لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للضيوف بأربع ركلات لاثنتين، ليضرب إمبولي موعداً مع بولونيا. (بي إن سبورتس)
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