مدرب يحسمها: الكرة الذهبية لن تذهب إلى محمد صلاح مهما فعل!

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يعتقد سام ألاردايس المدرب السابق لمنتخب إنكلترا بأن فرص النجم المصري محمد صلاح في الحصول على جائزة الكرة الذهبية قليلة رغم أدائه المميز مع فريقه الإنجليزي ليفربول.ويرى ألاردايس البالغ 70 عاما، أن مجلة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن الجائزة، قد تميل هذا العام نحو استرضاء نادي ريال مدريد خلال اختيارها للفائز بالكرة الذهبية.وفي حديثه خلال بودكاست No Tippy Tappy Football، قال ألاردايس عن فرص صلاح في الفوز بالكرة الذهبية: "لا توجد فرصة. فينيسيوس جونيور سيفوز بسبب ما قدمه مع ريال مدريد العام الماضي".وأضاف: "لن يظهروا مرة أخرى إذا لم يفز أحد لاعبي ريال مدريد بالجائزة، سيفشلون تماما. لذا، من المؤكد أن أحد لاعبي النادي سيفوز بالجائزة. يمكنني الرهان على ذلك من الآن". (روسيا اليوم)