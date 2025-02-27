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رياضة

غوارديولا ينتقد مرموش.. هذا ما قاله

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:00
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انتقد مدرب مانشستر سيتي، نجمه الجديد، المصري عمر مرموش، بعد مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبر، مساء الأربعاء.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا مهما، بنتيجة 1-0، على توتنهام، بفضل هدف سجله هداف الفريق إيرلينغ هالاند.
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ولم يقدم مرموش المستوى المأمول خلال اللقاء، وتم استبداله بالإنكليزي فيل فودن في الدقيقة 74.

وبعد اللقاء، وجه غوارديولا بعض الانتقادات للنجم المصري.

وقال غوارديولا: "عمر مرموش لا زال لا يملك خصائص الضغط على الخصم التي يتميز بها لاعبينا في مناطق محددة من الملعب".

وتأتي الانتقادات بعد أن ظهر غوارديولا وهو يوجه تعليمات "حادة" لمرموش، خلال لقاء ليفربول الماضي، بينما كان يشير بيده على ضرورة تطبيق الضغط على الخصم.

يبدو أن غوارديولا يريد من مرموش ممارسة الضغط بشكل أكبر، على مدافعي الخصم، وفي مساحات معينة من الملعب. (سكاي نيوز عربية) 
 
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