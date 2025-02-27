خبر حزين لعشّاق الكرة.. وفاة نجم ريال مدريد وبطل دوري أبطال أوروبا

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توفي خافيير دورادو بيلسا، اللاعب السابق لريال مدريد ومايوركا وسبورتنغ خيخون، اليوم الخميس عن عمر 48 عامًا بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الدم (اللوكيميا).كان دورادو قد بدأ مسيرته في أكاديمية ريال مدريد، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 1999. وفي موسم 1999-2000، ساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا. بعد مغادرته ريال مدريد، لعب لعدة أندية مثل سالامانكا، سبورتنغ خيخون، ورايو فاييكانو، قبل أن ينهي مسيرته في 2012.منذ 2022، كان دورادو يصارع اللوكيميا وخضع لعملية زرع نخاع عظمي في 2024. ورغم محاولاته للعيش حياة طبيعية، توفي مساء اليوم بعد سنوات من القتال ضد المرض.وأعرب ريال مدريد عن حزنه العميق لوفاة دورادو، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبناء أكاديميته ولاعبًا للفريق الأول.