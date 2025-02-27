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رياضة
بعد سنوات "الخيانة".. طليقة إيكاردي تعمل ضده!
Lebanon 24
27-02-2025
|
10:27
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قررت عارضة الأزياء الأرجنتينية وسيدة الأعمال واندا نارا خوض معركة جديدة بالتعاون مع شريكها السابق ماكسي لوبيز ضد زوجها السابق ماورو إيكاردي، لاعب فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم.
سبق أن ارتبطت واندا بماكسي لوبيز خلال فترة تواجده في الدوري الإيطالي، ثم تركته للارتباط بماورو إيكاردي، ما أدى إلى واحدة من أشهر قصص الخيانة في كرة القدم الأوروبية.
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وفقًا لمجلة MDZ، رفعت واندا دعوى جنائية بالتعاون مع ماكسي لوبيز ضد إيكاردي، حيث اتهمته بالعنف الأسري، مدعية أنه اعتدى على أحد أطفالهم خلال فترة ارتباطهم. وأشارت الدعوى إلى أن إيكاردي قام بضرب طفلهما على رأسه في عدة مناسبات، وأخطرت واندا إحدى المؤسسات بالحادثة.
في الوقت الحالي، تشهد الأوضاع توترًا شديدًا بين واندا وإيكاردي بعد انفصالهما النهائي، وذلك بعد اكتشاف الأخير خيانة زوجته مع تشاينا سواريز خلال فترة تواجدهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفي 11 آذار المقبل، سيعود إيكاردي إلى ميلانو الإيطالية برفقة محاميته فاليريا دي فيليس لحضور جلسة الاستماع الأولى للطلاق من واندا نارا. وهناك تكهنات حول احتمال مرافقة صديقته الجديدة تشاينا سواريز له، حيث تلازمه في كل مكان، وأبدت استعدادها للانتقال إلى إسطنبول للعيش معه.
وتشير التقارير أيضًا إلى أن سبب انفصال إيكاردي وواندا كان اكتشاف اللاعب خيانة زوجته مع كيتا بالدي، لاعب برشلونة الإسباني السابق. (روسيا اليوم)
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