Advertisement

رياضة

محاكمة طبيب "مزيف".. هذا ما فعله للاعب معروف

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1326809-638762784010669661.jpg
Doc-P-1326809-638762784010669661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيمثل رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، أمام محكمة بلجيكية في حزيران المقبل بعد مضايقته المتكررة لكييفن دي بروين، نجم المنتخب البلجيكي ونادي مانشستر سيتي الإنكليزي، حيث كان يزور منزله في مناسبات عدة.

الرجل، الذي يدعي أنه معالج بارع وأستاذ وطبيب، زعم أنه قادر على علاج إصابات دي بروين بواسطة "قوى غامضة". ووفقًا للصحافة البلجيكية، أكد هذا الرجل البالغ من العمر 78 عامًا أنه قادر على معالجة المشاكل الجسدية التي يعاني منها لاعب الوسط، خاصة بعد أن تأثرت حالته الصحية بعدة مشاكل جسدية في السنوات الأخيرة.
Advertisement

مقتنعًا بقدراته "الخارقة"، أغرق الرجل دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، بالرسائل والكتيبات، وقام بزيارة منزله عدة مرات في بلجيكا بين أيلول 2023 وتشرين الأول 2024. كما قام بالتواصل مع امرأة أربعينية تعاني من مرض التهاب النسيج الضام، التي قررت هي ودي بروين الانضمام إلى الدعوى القضائية كأطراف مدنية، وفقًا لوكالة "بلجا".

وقد عقدت جلسة استماع أولى يوم الأربعاء في محكمة جنايات هاسيلت، حيث غاب دي بروين وحضر محاميه، فيما سيتم النظر في جوهر القضية في 11 حزيران المقبل. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-27
10:27 | 2025-02-27
08:44 | 2025-02-27
07:00 | 2025-02-27
04:00 | 2025-02-27
03:35 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24