محاكمة طبيب "مزيف".. هذا ما فعله للاعب معروف

Advertisement

سيمثل رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، أمام محكمة بلجيكية في حزيران المقبل بعد مضايقته المتكررة لكييفن دي بروين، نجم المنتخب البلجيكي ونادي مانشستر سيتي الإنكليزي، حيث كان يزور منزله في مناسبات عدة.الرجل، الذي يدعي أنه معالج بارع وأستاذ وطبيب، زعم أنه قادر على علاج إصابات دي بروين بواسطة "قوى غامضة". ووفقًا للصحافة البلجيكية، أكد هذا الرجل البالغ من العمر 78 عامًا أنه قادر على معالجة المشاكل الجسدية التي يعاني منها لاعب الوسط، خاصة بعد أن تأثرت حالته الصحية بعدة مشاكل جسدية في السنوات الأخيرة.مقتنعًا بقدراته "الخارقة"، أغرق الرجل دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، بالرسائل والكتيبات، وقام بزيارة منزله عدة مرات في بلجيكا بين أيلول 2023 وتشرين الأول 2024. كما قام بالتواصل مع امرأة أربعينية تعاني من مرض التهاب النسيج الضام، التي قررت هي ودي بروين الانضمام إلى الدعوى القضائية كأطراف مدنية، وفقًا لوكالة "بلجا".وقد عقدت جلسة استماع أولى يوم الأربعاء في محكمة جنايات هاسيلت، حيث غاب دي بروين وحضر محاميه، فيما سيتم النظر في جوهر القضية في 11 حزيران المقبل. (العربية)