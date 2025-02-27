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رياضة

بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.. برشلونة يستعيد لاعباً مهماً

Lebanon 24
27-02-2025 | 16:00
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استعاد نادي برشلونة خدمات مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.
 
 
وكان كريستنسن قد تعرض لإصابة في وتر العرقوب، ثم إصابة أخرى في ربلة الساق، مما أبعده عن المباريات لفترة طويلة. لكن بعد تعافيه، حصل على التصريح الطبي للعودة إلى اللعب، مما يتيح له الانضمام إلى قائمة الفريق لمباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.
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كريستنسن، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي، يعتبر من اللاعبين المهمين في الفريق بفضل قدرته على اللعب في مركزَي قلب الدفاع ومتوسط الميدان المدافع.
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