سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لفترة طويلة!

أعلن نادي ريال مدريد، عن إصابة لاعب وسط الفريق داني سيبايوس خلال مباراة الفريق ضد ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وتعرض سيبايوس لإصابة قوية في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى بعد اصطدام مع اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو، ما اضطره لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو يبكي.وأفاد البيان الطبي للنادي أن الفحوص أظهرت إصابة في العضلة نصف الغشائية مع تأثير على وتر ساقه اليسرى. وبحسب التقارير الصحفية، سيغيب سيبايوس لمدة شهرين على الأقل عن الفريق، وهو ما يمثل ضربة موجعة لريال مدريد في ظل تألقه في الفترة الأخيرة.