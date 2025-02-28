تم إيقاف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وفرضت عليه غرامة مالية على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب تعادل فريقه فنربخشة، مع غريمه غالطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم.

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وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف مورينيو البالغ 62 عاما، لمدة أربع مباريات وفرض مبلغ 1.6 مليون ليرة تركية (ما يعادل 44 ألف دولار أميركي).وجاء ذلك بسبب تعليقاته المسيئة تجاه الحكام الأتراك، عقب انتقادات مورينيو اللاذعة للحكام خلال مؤتمر صحفي إثر التعادل السلبي لفريقه أمام غالطة سراي في الدوري التركي يوم الاثنين الماضي.كما أثار مورينيوالجدل بتصريحاته بعد المباراة، حيث ادعى أن لاعبي غالطة سراي قفزوا "مثل القرود" على مقاعد البدلاء احتجاجا على قرار تحكيمي.وغاب مورينيو بالفعل عن إحدى المباريات الأربع أمس الخميس، حيث لم يكن حاضرا على مقاعد البدلاء خلال فوز فنربخشة 4-1 على غازي عنتاب في كأس تركيا.وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية بأن فنربخشة الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق ست نقاط خلف غالطة سراي المتصدر، قدم استئنافا ضد قرار الإيقاف، وفي حال عدم نجاح الاستئناف، سيغيب مورينيو عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه في الدوري المحلي.واستلم مورينيو مهمة الاشراف على فنربخشة الصيف المنصرم، وذلك بعد ثلاثة مواسم مع روما الإيطالي قاد خلالها نادي العاصمة إلى لقب مسابقة "كونفرنس ليغ" عام 2022. (روسيا اليوم)