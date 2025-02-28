لاعب ريال مدريد يفضح زملاءه ويكشف سرا عن رونالدو

كشف اللاعب الهولندي السابق لريال مدريد، رويستون درينثي، عن بعض الجوانب الخفية من علاقته مع كريستيانو رونالدو خلال فترة لعبه في الفريق بين 2007 و2012.

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درينثي قال إنه كان يقيم حفلات في منزله، وكان غونزالو هيغواين وغوتي من الحضور المتكررين، لكن كريستيانو رونالدو كان يختلف، حيث لم يحضر أيًا من هذه الحفلات.كما تحدث درينثي عن حادثة مع ليونيل ميسي، حيث وصفه ميسي في إحدى المباريات ضد برشلونة بعبارة مسيئة، قائلاً له "أسود لعين". ورغم أن ميسي شرح لاحقًا أن الأرجنتينيين يتداولون هذه العبارة فيما بينهم، إلا أن درينثي اعتبرها إهانة لأنه كانت من خصمه في الملعب. ورغم الحادثة، أظهر درينثي احترامه لميسي بسبب إنجازاته في كرة القدم، مشيرًا إلى أن كريستيانو رونالدو سيصل إلى 1000 هدف، وهو ما يراه شيء لم يحققه ميسي.بعد اعتزاله، أصبح درينثي محللًا فنيًا في بعض القنوات التلفزيونية في إسبانيا. (ارم نيوز)