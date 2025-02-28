نيمار يكشف تفاصيل العرض المالي الكبير من ريال مدريد

كشف النجم البرازيلي نيمار عن تفاصيل العرض الذي تلقاه من نادي ريال مدريد الإسباني قبل أن يوقع للغريم التقليدي برشلونة في عام 2013.



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وفي النهاية، نجح برشلونة في حسم السباق لصالحه بتوقيع اللاعب مقابل 57 مليون يورو، قبل أن يبيعه لاحقا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو في عام 2017.



خلال مشاركته في بودكاست "Podpah"، كشف نيمار عن تفاصيل العرض الذي تلقاه من ريال مدريد، قائلا: "تلقيت عرضا من الناديين الكبيرين، ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد وضع شيكا على بياض أمامي، وقالوا لي: 'قم بالتوقيع وسندفع لك ما تطلبه'".



وأضاف: "فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) كان يحبني كثيرا وتحدث معي أكثر من مرة".



وتابع:"كان يريد رؤيتي ألعب في ريال مدريد، لكنني قررت في النهاية الاستماع إلى قلبي. رغم أنني كنت سأحصل معهم على ثلاثة أضعاف ما تقاضيته في برشلونة". وبرز نيمار كواحد من أبرز المواهب الكروية في العالم خلال فترة لعبه مع نادي سانتوس، مما أثار صراعا كبيرا بين الأندية الأوروبية للفوز بخدماته.وفي النهاية، نجح برشلونة في حسم السباق لصالحه بتوقيع اللاعب مقابل 57 مليون يورو، قبل أن يبيعه لاحقا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو في عام 2017.خلال مشاركته في بودكاست "Podpah"، كشف نيمار عن تفاصيل العرض الذي تلقاه من ريال مدريد، قائلا: "تلقيت عرضا من الناديين الكبيرين، ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد وضع شيكا على بياض أمامي، وقالوا لي: 'قم بالتوقيع وسندفع لك ما تطلبه'".وأضاف: "فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) كان يحبني كثيرا وتحدث معي أكثر من مرة".وتابع:"كان يريد رؤيتي ألعب في ريال مدريد، لكنني قررت في النهاية الاستماع إلى قلبي. رغم أنني كنت سأحصل معهم على ثلاثة أضعاف ما تقاضيته في برشلونة".

وأوضح نيمار، البالغ 33 عاما، أن حلمه كان دائما اللعب لبرشلونة، حيث كان يتواجد آنذاك نجماه الكبيران رونالدينيو وليونيل ميسي.



وقال: "أردت اللعب بجوار ليو (ميسي)، لذلك قررت الانضمام إلى برشلونة". (روسيا اليوم)