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رياضة

النصر يرغب بمواجهة فريق إيراني على أرض محايدة.. والسبب رونالدو

Lebanon 24
28-02-2025 | 10:35
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يرغب نادي النصر السعودي في خوض مباراته أمام استقلال طهران الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، على أرض محايدة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسبما أفادت تقارير إخبارية، الجمعة.
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وجاء في رسالة بعثها نادي النصر إلى استقلال طهران "بسبب تجربة رونالدو السيئة في طهران العام الماضي، يجب أن تجرى المباراة على أرض محايدة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ16 للمسابقة القارية يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الإيرانية طهران.

وسبق أن لعب النصر أمام نادي برسبوليس الإيراني بطهران في أيلول عام 2023، حيث اقتحم آلاف المشجعين فندق الفريق السعودي للاقتراب من نجمه رونالدو. واضطرت الشرطة إلى تفريق الحشود.
 
وذكر موقع "فارزش 3" أن مهدي تدش، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ونادي الاستقلال رفضا طلب النصر.

ونقل الموقع الإيراني عن مسؤولي نادي الاستقلال قولهم بأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان إقامة ممتعة لنجمي النصر ورونالدو في طهران. (سكاي نيوز عربية) 
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