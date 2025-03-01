بهدف "صاروخي".. نادي النصر يخسر أمام ضيفه العروبة (فيديو)

تلقى نادي النصر هزيمة مؤثرة أمام ضيفه العروبة (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.



ووضع المهاجم السوري عمر السومة لفريق العروبة في المقدمة بهدف رائع سجله بعد مرور 40 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.



وأدرك المدافع السعودي نواف البوشل التعادل "للعالمي" عند الدقيقة 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد الانفراد.

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يا سااااااااااااااااااااتر، هدف خيااااااااااااااالي



العروبة 2-1 النصر



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pic.twitter.com/e0AktJd70S — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) February 28, 2025 Advertisement

واقتنص المهاجم الإيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون هدف الفوز لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 65 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في أقصى الزاوية اليسرى البعيدة.



وتوقف رصيد نادي النصر بعد هذه الهزيمة عند 47 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري "روشن" بفارق الأهداف أمام نادي القادسية قبل مباراته ضد ضيفه الرياض مساء يوم الأحد.



بينما حقق نادي العروبة انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 26 نقطة وتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.(روسيا اليوم)





