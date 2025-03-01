فاز ووجه ضربة قاسية لـ "ملهمه" رونالدو.. لاعب سوري يُثير الضجة (فيديو)

تمكّن السوري عمر السومة من قيادة فريق العروبة لتحقيق فوز ثمين على النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو "ملهمه"، بهدفين مقابل هدف، في مباراة ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن. حيث سجل السومة الهدف الأول للفريق وصنع الهدف الثاني.
وعبّر مهاجم العروبة عن سعادته البالغة بهذا الانتصار الهام، وقال في تصريحات إعلامية بعد اللقاء:"الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط أمام فريق كبير بحجم النصر،هذا الانتصار يمنحنا دفعة قوية للمباريات المقبلة".
🚨🚨🚨🚨🚨 عمر السومة - لاعب #العروبة:
رونالدو ملهمي منذ الصغر.. وأشكر المملكة على جلب لاعب مثله ولا أود مشاهدته حزينًا
pic.twitter.com/LvYYejeMTH
— عمرو (@bt3) February 28, 2025
🚨🚨🚨🚨🚨 عمر السومة - لاعب #العروبة:
رونالدو ملهمي منذ الصغر.. وأشكر المملكة على جلب لاعب مثله ولا أود مشاهدته حزينًا
pic.twitter.com/LvYYejeMTH