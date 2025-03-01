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رياضة

فاز ووجه ضربة قاسية لـ "ملهمه" رونالدو.. لاعب سوري يُثير الضجة (فيديو)

Lebanon 24
01-03-2025 | 05:13
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تمكّن السوري عمر السومة من قيادة فريق العروبة لتحقيق فوز ثمين على النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو "ملهمه"، بهدفين مقابل هدف، في مباراة ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن. حيث سجل السومة الهدف الأول للفريق وصنع الهدف الثاني.

وعبّر مهاجم العروبة عن سعادته البالغة بهذا الانتصار الهام، وقال في تصريحات إعلامية بعد اللقاء:"الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط أمام فريق كبير بحجم النصر،هذا الانتصار يمنحنا دفعة قوية للمباريات المقبلة".


وأضاف: "أشكر جماهير العروبة على دعمها وأتمنى التوفيق لأنصار النصر".

و كشف السومة عن إعجابه الكبير بالنجم البرتغالي قائلا: "اليوم هو يوم استثنائي في مسيرتي لطالما كان رونالدو مصدر إلهامي منذ صغري واللعب ضده لحظة ستظل خالدة في ذاكرتي".

"أشكر المملكة على استقطاب لاعب بقيمة رونالدو، وجوده يرفع من مستوى المنافسة في العادة، لا أحب أن أراه حزينا لكن اليوم كنت أنانيا فأردت الفوز لفريقي".
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وحصل السومة على أعلى تقييم في المباراة بواقع (7.8/10) متفوقا على كافة اللاعبين في أرض الملعب بما في ذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل على تقييم (7.1/10).

وبعد هذه المباراة تجمد رصيد النصر عند 47 نقطة في المركز الثالث وابتعد كثيرا عن المنافسة على لقب الدوري بينما ارتفع رصيد العروبة إلى 26 نقطة في المركز 11 ليبتعد أكثر عن مناطق الخطر.
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