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رياضة

قرار رسمي من دولة أوروبية بشأن صيام اللاعبين

Lebanon 24
01-03-2025 | 08:53
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كشفت رابطة كرة القدم الإنجليزية عن قرار رسمي سيتم تطبيقه في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي التي ستقام هذا الأسبوع بشأن صيام اللاعبين في إنجلترا.

وذكرت شبكة "BBC" البريطانية، أن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام خلال شهر رمضان ستتوقف لفترة وجيزة للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.
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ونقلت الإذاعة عن رابطة كرة القدم الإنجليزية في نشرة الجولة الخامسة: "سيسمح للاعبين الصائمين بأخذ استراحة قصيرة أثناء المباراة لكسر صيامهم".

وأضافت: "سيتم الاتفاق على وقت تقريبي لإيقاف اللعب، ولكن لن يستخدم هذا التوقف كفرصة لشرب الماء للفرق أو كوقت مستقطع لأغراض تكتيكية".

ومن بين المباريات التي سيتم إيقافها خلال الدور الخامس، مانشستر سيتي أمام بليموث، ومانشستر يونايتد ضد فولهام، والتي يشارك فيها عدد من اللاعبين المسلمين مثل ثنائي مانشستر سيتي المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف، ومدافع مانشستر يونايتد المغربي نصير مزراوي، وجناح فولهام الإسباني أداما تراوري.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي، في السنوات الماضية قد أصدرت مثل هذا القرار، خلال مباريات "البريمير ليغ"، إذ يفطر اللاعبون الصائمون عند توقف اللعب بشكل طبيعي، مثل خروج الكرة لركلة مرمى، أو رمية تماس.
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