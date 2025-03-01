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رياضة

الفيفا يمنح القنوات التلفزيونية حق استغلال "كاميرات الحكام"

Lebanon 24
01-03-2025 | 14:54
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يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنح المحطات التليفزيونية خيارا يتمثل في الاستعانة بتسجيلات الفيديو التي تلتقطها الكاميرات التي يرتديها الحكام خلال مونديال الأندية الصيف المقبل.

وجرى تطبيق تجربة وضع كاميرا على جسد الحكام في الدرجات الأدنى في إنجلترا بهدف ردع الهجوم اللفظي والجسدي على الحكام خلال المباريات، حيث لا توجد كاميرات لتسجيل هذه النوعية من اللقطات.
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ويستهدف فيفا من هذه التجربة محصلة مختلفة، حيث ستمنح هذه الكاميرات للقنوات التليفزيونية زوايا إعادة أخرى، قد تكون مفيدة خلال لحظات تسجيل الأهداف أو المواقف المثيرة للجدل.

وقال ماتياس جرافستروم الأمين العام لفيفا في مؤتمر صحفي في بلفاست أن المخطط يتمثل في تقديم "لقطات وصور إضافية ، التي بمقدورها أن تزيد من كفاءة الإنتاج وتكون موضع اهتمام".

وأوضح جرافستروم "أجرينا بعض التجارب خلال كأس إنتركونتيننتال العام الماضي، والتي لم تكن مباشرة، لكنها قدمت لقطات مثيرة للاهتمام".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن أمين عام فيفا قوله "ربما يكون الأمر أكثر فائدة خلال الإعادة، لكننا نشعر بالتأكيد أن هذا يضيف شيئًا إلى تجربة المشاهد التلفزيوني". (سكاي ينوز)
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