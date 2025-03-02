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رياضة

بالفيديو.. أزمة جديدة بين فينيسيوس جونيور وحكم مباراة بيتيس

Lebanon 24
02-03-2025 | 08:00
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انفجر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد غضبا خلال مواجهة ريال بيتيس مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.
 
ودخل البرازيلي في صدام مع الحكم هيرنانديز الذي أدار مباراة فريقه في مواجهة ريال بيتيس والتي خسرها الميرنغي 1-2 على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وبدأت المناوشات بين اللاعب والجماهير، حيث احتج النجم البرازيلي على أحد قرارات الحكم وهو ما استغلته جماهير بيتيس لمهاجمته بصافرات الاستهجان.
 
ورد فينيسيوس بطريقته المعتادة حيث أشار بيده أولا إلى رقم "1" ثم رفع "0"، في إشارة إلى نتيجة المباراة في تلك اللحظة عندما كان ريال مدريد متقدما قبل أن يخسر لاحقا.

وحصل فينيسيوس على بطاقة صفراء في الشوط الثاني بسبب احتجاجه على الحكم وظهر اللاعب غاضبا وهو يردد: "هذا جنون، جنون! بالطبع كما هي الحال دائما البطاقة لي، دائما لفيني".
 
كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفينيسيوس بينما تشير حركات الشفاه إلى أنه يقول للحكم "أنت مجنون".
 
وردت جماهير ريال بيتيس على تصريحات فينيسيوس بهتافات "أحمق، أحمق" ما زاد من حدة التوتر في الملعب. (روسيا اليوم) 
 
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