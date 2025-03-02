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رياضة

حزن في عالم كرة القدم.. وفاة لاعب بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
02-03-2025 | 08:37
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توفي لاعب خط وسط نادي غرناطة الإسباني السابق لكرة القدم نيكو هيدالغو يوم أمس السبت عن عمر 32 عاما بعد صراع مع المرض.
 
واكتشف نيكو هيدالغو معاناته من سرطان الرئة عام 2021، لتنطلق رحلة العلاج بدعم من أصدقائه وأفراد عائلته.
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وكان نيكو هيدالغو قد اعتزل لعبة كرة القدم في كانون الثاني 2022 بعد إصابته بسرطان الرئة.

وانضم هيدالغو إلى صفوف نادي غرناطة عام 2014 في كأس ملك إسبانيا، ثم انتقل للعب مع يوفنتوس الإيطالي، لكنه لم يشارك في أي مباراة معه بعدما فضل "السيدة العجوز" إعارته لناديه الإسباني السابق من دون عودة.

وبعد عامين قرر نيكو الانتقال إلى قادش في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يحمل ألوان فريق راسينغ سانتاندير ثم إكستريمادورا، وهو ناديه الأخير.

وكتب يوفنتوس عبر حسابه على منصة "X": "رحل عنا نيكو هيدالغو عن عمر يناهز 32 عاما. يعرب يوفنتوس عن تعازيه لعائلة نيكو في هذا الوقت المأسوي".
 
فيما قال نادي غرناطة: "رحيل لاعبنا السابق نيكو هيدالغو، سيظل دائما جزءا من النادي، فلترقد روحه بسلام". (روسيا اليوم) 
 
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حزن في عالم كرة القدم.. وفاة اللاعب نيكو هيدالغو عن 32 عاما
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