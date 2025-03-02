رغم الغموض بشأن عقده.. تقرير يكشف: صلاح يريد الاستمرار مع ليفربول

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كشف تقرير صحفي عن رغبة لاعب المنتخب المصري محمد صلاح في الاستمرار مع نادي ليفربول، رغم نهاية عقده بنتهاء الموسم الجاري.وفقا لتقرير لقناة تيليفوت Téléfoot، فإن صلاح (32 عاما) يفضل الاستمرار مع ليفربول، رغم دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده، ليصبح حرا في التفاوض مع أي ناد آخر حول العالم بشأن اتفاق مسبق.ويشير إلى أن اللاعب لا يجري حاليا أي مفاوضات مع أندية أخرى، حيث يفضل تمديد مسيرته مع ليفربول.وبعد تسجيله 30 هدفا وصناعته 22 تمريرة حاسمة حتى الآن هذا الموسم، يبدو أن المهاجم المصري في طريقه لتحقيق موسم قياسي جديد مع الريدز.يأتي هذا رغم عدم ورود تقارير عن اقتراب التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقده. (سكاي نيوز عربية)