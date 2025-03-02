فوز الصفاء والعهد.. وتعادل النجمة والراسينغ

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فاز الصفاء الوصيف على التضامن صور 3-1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب الامام السيّد موسى الصدر في مدينة انصار الجنوبية، في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم.سجل للصفاء الذي حقق فوزه السابع جورج ملكي والتونسي حسام اللواتي وإسلام بطران في الدقائق 43 و 50 و52. وللتضامن الذي لقي خسارته الرابعة حسن بزي في الدقيقة 79.ورفع الصفاء رصيده الى 22 نقطة، في مقابل 10 نقاط للتضامن.وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، تجاوز العهد بطل لبنان تسع مرات سقطته في المرحلة الماضية أمام الأنصار 2 - 4، وحقق فوزه السادس على تجمع شباب بعلبك 2 - 1.سجل للعهد محمود زبيب ونور منصور في الدقيقتين 52 و 96. ولتجمع شباب بعلبك الذي خسر المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع، محمد سميح محمد في الدقيقة التاسعة.ورفع العهد رصيده الى 19 نقطة، في مقابل خمس نقاط لتجمع شباب بعلبك.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل النجمة حامل اللقب مع الراسينغ بيروت سلبا 0 - 0. وأهدر ربيع عطايا ضربة جزاء "بنالتي" للنجمة، بعدما تمكن حارس مرمى الراسينغ هادي مرتضى من صد الكرة.ورفع النجمة رصيده الى 11 نقطة، والراسينغ الى سبع نقاط.