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رياضة
شاهد.. سبارتاك موسكو يواصل سلسلة انتصاراته بعد سبات الشتاء
Lebanon 24
02-03-2025
|
11:49
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واصل فريق سبارتاك موسكو سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه أورينبورغ (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
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ووقع على ثنائية فريق العاصمة موسكو كل من المهاجم الكوستاريكي مانفريد أوغالدي، الأرجنتيني بابلو سولاري في الدقتين (51، 90) على الترتيب.
واستأنف فريق سبارتاك موسكو مشواره في الدوري بنجاح بعد فترة توقف الشتاء، وثأر لهزيمة أمام أورينبورغ بالنتيجة ذاتها (0-2) في الجولة الافتتاحية للموسم الحالي للدوري (2024-2025).
وحقق فريق سبارتاك موسكو انتصاره السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري متأخرا بفارق المواجهات المباشرة خلف فريق زينيت بطرسبورغ الذي تعادل مع تسيسكا موسكو من دون أهداف يوم أمس السبت.
في المقابل تعرض فريق أورينبورغ للهزيمة السابعة على التوالي، ويتذيل جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط. (روسيا اليوم)
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