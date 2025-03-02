Advertisement

رياضة

نيمار يواصل الضغط للعودة.. وبرشلونة: مجاناً وبشروطنا

Lebanon 24
02-03-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1328050-638765562127344324.jpg
Doc-P-1328050-638765562127344324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت إذاعة "كادينا كوب" يوم الأحد أن النجم البرازيلي نيمار ما زال يحاول العودة إلى برشلونة الموسم المقبل، بينما يتثريث مسؤولو الأخير باتخاذ القرار لحين رؤية مستواه في نهاية الموسم.

وانتقل نيمار إلى سانتوس البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية عقب نهاية علاقته التعاقدية مع الهلال السعودي، إذ سيلعب في ناديه الأم 6 أشهر لحين اتخاذ قرار بشأن مسيرته.
Advertisement

وقالت إذاعة "كادينا كوب" يوم الأحد أن النجم البرازيلي تواصل مع مسؤولي برشلونة وأبلغهم برغبته العودة إلى اللعب في ملعب "كامب نو" الموسم المقبل وذلك بعدما تركه في صيف 2017 بالانتقال إلى باريس سان جيرمان لقاء قيمة كسر عقده البالغة 222 مليون يورو.

وواصلت الإذاعة: برشلونة يفكر في الموضوع لكنه سينتظر كيف ستكون حالة نيمار البدنية من هنا وحتى فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى ذلك فإنه عليه أن يأتِ إلى الفريق بتكلفة شبه مجانية إذ لا يريد النادي دفع الكثير من الأموال للنجم الذي يبلغ من العمر 32 عاماً.

وأكدت الإذاعة أن اللاعب البرازيلي يحرص على اللعب مع برشلونة الموسم المقبل ليكون جاهزاً للمشاركة في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقضى نيمار 4 أعوام مع برشلونة حقق خلالها عدة بطولات أبرزها الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:29 | 2025-03-03
15:39 | 2025-03-02
13:36 | 2025-03-02
11:49 | 2025-03-02
11:00 | 2025-03-02
10:50 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24