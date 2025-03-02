17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
نيمار يواصل الضغط للعودة.. وبرشلونة: مجاناً وبشروطنا
Lebanon 24
02-03-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت إذاعة "كادينا كوب" يوم الأحد أن النجم البرازيلي نيمار ما زال يحاول العودة إلى برشلونة الموسم المقبل، بينما يتثريث مسؤولو الأخير باتخاذ القرار لحين رؤية مستواه في نهاية الموسم.
وانتقل نيمار إلى سانتوس البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية عقب نهاية علاقته التعاقدية مع الهلال السعودي، إذ سيلعب في ناديه الأم 6 أشهر لحين اتخاذ قرار بشأن مسيرته.
Advertisement
وقالت إذاعة "كادينا كوب" يوم الأحد أن النجم البرازيلي تواصل مع مسؤولي برشلونة وأبلغهم برغبته العودة إلى اللعب في ملعب "كامب نو" الموسم المقبل وذلك بعدما تركه في صيف 2017 بالانتقال إلى باريس سان جيرمان لقاء قيمة كسر عقده البالغة 222 مليون يورو.
وواصلت الإذاعة: برشلونة يفكر في الموضوع لكنه سينتظر كيف ستكون حالة نيمار البدنية من هنا وحتى فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى ذلك فإنه عليه أن يأتِ إلى الفريق بتكلفة شبه مجانية إذ لا يريد النادي دفع الكثير من الأموال للنجم الذي يبلغ من العمر 32 عاماً.
وأكدت الإذاعة أن اللاعب البرازيلي يحرص على اللعب مع برشلونة الموسم المقبل ليكون جاهزاً للمشاركة في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقضى نيمار 4 أعوام مع برشلونة حقق خلالها عدة بطولات أبرزها الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
07:17 | 2025-03-02
02/03/2025 07:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته
Lebanon 24
توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته
10:29 | 2025-03-02
02/03/2025 10:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات
Lebanon 24
هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات
09:39 | 2025-03-02
02/03/2025 09:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من على شاطىء البحر... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً جديدة برفقة إبنها
Lebanon 24
من على شاطىء البحر... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً جديدة برفقة إبنها
09:19 | 2025-03-02
02/03/2025 09:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور أولاد زوجها... جيسيكا عازار تنشر صوراً جديدة من عيد ميلاد إبنها فهد
Lebanon 24
بحضور أولاد زوجها... جيسيكا عازار تنشر صوراً جديدة من عيد ميلاد إبنها فهد
05:39 | 2025-03-02
02/03/2025 05:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:29 | 2025-03-03
عن عودة رودري.. غوارديولا يتحدث عن الموعد
15:39 | 2025-03-02
أعظم تحول شرير في تاريخ المصارعة.. جون سينا "يغدر" بكودي رودز (فيديو)
13:36 | 2025-03-02
رابطة الأندية المصرية تعاقب الأهلي وتوقف 15 لاعبا
11:49 | 2025-03-02
شاهد.. سبارتاك موسكو يواصل سلسلة انتصاراته بعد سبات الشتاء
11:00 | 2025-03-02
رغم الغموض بشأن عقده.. تقرير يكشف: صلاح يريد الاستمرار مع ليفربول
10:50 | 2025-03-02
فوز الصفاء والعهد.. وتعادل النجمة والراسينغ
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
03/03/2025 09:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
03/03/2025 09:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
03/03/2025 09:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24