نيمار يواصل الضغط للعودة.. وبرشلونة: مجاناً وبشروطنا

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كشفت إذاعة "كادينا كوب" يوم الأحد أن النجم البرازيلي نيمار ما زال يحاول العودة إلى برشلونة الموسم المقبل، بينما يتثريث مسؤولو الأخير باتخاذ القرار لحين رؤية مستواه في نهاية الموسم.وانتقل نيمار إلى سانتوس البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية عقب نهاية علاقته التعاقدية مع الهلال السعودي، إذ سيلعب في ناديه الأم 6 أشهر لحين اتخاذ قرار بشأن مسيرته.وقالت إذاعة "كادينا كوب" يوم الأحد أن النجم البرازيلي تواصل مع مسؤولي برشلونة وأبلغهم برغبته العودة إلى اللعب في ملعب "كامب نو" الموسم المقبل وذلك بعدما تركه في صيف 2017 بالانتقال إلى باريس سان جيرمان لقاء قيمة كسر عقده البالغة 222 مليون يورو.وواصلت الإذاعة: برشلونة يفكر في الموضوع لكنه سينتظر كيف ستكون حالة نيمار البدنية من هنا وحتى فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى ذلك فإنه عليه أن يأتِ إلى الفريق بتكلفة شبه مجانية إذ لا يريد النادي دفع الكثير من الأموال للنجم الذي يبلغ من العمر 32 عاماً.وأكدت الإذاعة أن اللاعب البرازيلي يحرص على اللعب مع برشلونة الموسم المقبل ليكون جاهزاً للمشاركة في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وقضى نيمار 4 أعوام مع برشلونة حقق خلالها عدة بطولات أبرزها الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة. (العربية)