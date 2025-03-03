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رياضة
عن عودة رودري.. غوارديولا يتحدث عن الموعد
Lebanon 24
03-03-2025
|
00:29
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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه متحمس لتعافي لاعب الوسط رودري، ويأمل في عودة الفائز بالكرة الذهبية للملاعب قبل نهاية الموسم.
واستعبد غوارديولا في البداية مشاركة رودري حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في ايلول الماضي.
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لكن رودري، الذي يستهدف العودة المبكرة بعد خضوعه لجراحة، استأنف الآن التدريب الفردي.
وقال غوارديولا للصحفيين بعد فوز مانشستر سيتي 3-1 على بليموث أرجايل، السبت الماضي، ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي "يجب على الجماهير أن تعلم أنها ليست الوحيدة التي تشعر بالحماس والسعادة.
وتابع: "لقد تدرب بالكرة. كان في غرفة تبديل الملابس... يشعر بمزيد من الثقة وبسعادة أكبر. لم أكن أتوقع ذلك من قبل، لكنني أعتقد أنه ربما يحدث قبل نهاية الموسم. ليس حتى في كأس العالم للأندية لكن في الدوري الإنكليزي الممتاز، ربما سيساعدنا".
ومع ذلك، قال المدرب الإسباني إن النادي سيكون حذرا فيما يتعلق بتعافي رودري.
وأوضح غوارديولا: "خطوة تلو الأخرى. لا يتعين علينا اتخاذ قرارات غبية بعودته قبل أسابيع من الموعد المحدد ثم يعاني من جديد ومن ثم يعود خطوات للخلف. لكن نعم يبدو الأمر جيدا. ومع ذلك أعتقد أنه ليس قريبا من العودة".
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