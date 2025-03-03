الأهلي والزمالك في "كأس بغداد".. ما مصير مباراة قطبي الكرة المصرية بالعراق؟

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أعلنت وسائل إعلام عراقية عن استضافة العاصمة بغداد للقاء ودي بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين يوم 13 آذار الجاري، لكن يبدو أن ضغط المباريات لدى قطبي الكرة المصرية سيحول دون إقامة المباراة الودية.البداية، حينما قالت القناة الرابعة الرياضية العراقية، الأحد، إن "جميع الإجراءات الإدارية اكتملت مع ناديي الأهلي والزمالك، وسيتم تأكيد إقامة المباراة خلال ساعات".وتابعت أن المباراة تأتي ضمن فعاليات اختيار بغداد "عاصمة للسياحة العربية" (من قبل المنظمة العربية للسياحة)، لافتة إلى أن المباراة ستقام يوم 13 آذار تحت مسمى "كأس بغداد".وأكدت وسائل إعلام مصرية الخبر، لكن رابطة الأندية المصرية أوضحت أنه لن يتم تعديل مباريات الدوري المصري بسبب المباراة الودية المحتملة.ونقل موقع "فيلغول" الرياضي، عن مصدر بالرابطة، أنه "لم يتم إخطار الرابطة واتحاد الكرة رسميا بشأن إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في العراق".وتابع حديثه للموقع الشهير: "لن يتم تعديل جدول الدوري المصري من أجل خوض الفرق لمباريات ودية خارج الأجندة الدولية، التي تبدأ في 17 آذار وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه".وأضاف: "من حق الرابطة تحديد مواعيد المباريات وعلى الأندية الامتثال للمواعيد المعلنة طالما كانت خارج الأجندة الدولية".بعدها نقلت قناة النادي الأهلي، أن المحادثات بالفعل قد جرت من أجل إقامة اللقاء الودي في العراق، لكن "تم إغلاق المسألة" في أعقاب موقف رابطة الأندية.وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالدوري المصري الشهر الماضي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله للاعبين المغربيين أشرف بن شرقي (الأهلي) ومحمود بنتايك (الزمالك).