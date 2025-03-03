خشية من معاقبته بـ99 جلدة؟ اليكم سبب عدم سفر رونالدو إلى إيران

تأكد رسميًا غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه النصر ضد استقلال طهران الإيراني اليوم الاثنين، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا. ورغم تضارب الأنباء حول سبب غيابه، أكد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي أن الاستبعاد جاء لمنحه الراحة بعد تقييم حالته البدنية.

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من جهة أخرى، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن غياب رونالدو يرجع إلى احتمال تعرضه لعقوبة في إيران بسبب حادثة وقعت في أيلول 2023، حين قابل فاطمة حمامي، فنانة إيرانية تعاني من إعاقة، مما قد يعرضه لعقوبة الجلد 99 مرة بحسب القوانين الإيرانية.



وكان النصر قد سبق وطلب نقل المباراة إلى أرض محايدة بسبب هذه المخاوف. ورغم ذلك، نفت السفارة الإيرانية هذه الادعاءات وأكدت أنه لا يوجد أي حكم قضائي ضد رونالدو. يذكر أن رونالدو كان قد غاب أيضًا عن مباراة سابقة في إيران، حيث تم تفسير غيابه حينها على أنه جزء من سياسة الراحة من قبل إدارة النصر. (روسيا اليوم)