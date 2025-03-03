الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

قضت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة 6 أشهر.



وأدانت المحكمة منصور بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم". (سكاي نيوز عربية)

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