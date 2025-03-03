فوز ثامن للانصار وثالث للساحل وأول للعباسية

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احتفظ نادي الأنصار بصدارة الدوري اللبناني لكرة القدم، محققًا فوزه الثامن على التوالي في الدوري الـ65، بعد فوزه على الحكمة بيروت 3-1 في مباراة جرت في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية. افتتح الفلسطيني محمد حبوس التسجيل للأنصار في الدقيقة 7، ثم أضاف علي طنيش "سيسي" الهدف الثاني في الدقيقة 20. في الشوط الثاني، سجل حسن معتوق الهدف الثالث في الدقيقة 50. وفي الدقيقة 80، سجل حسن حمود هدف تقليص الفارق للحكمة. بهذا الفوز، رفع الأنصار رصيده إلى 24 نقطة بينما تجمد رصيد الحكمة عند 11 نقطة.في مباراة أخرى، فاز الرياضي العباسية على البرج 2-0، سجل الهدفين شادي الحاج وعلي عجمي في الدقيقتين 48 و52، ليحقق العباسية فوزه الأول ويرتفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما بقي البرج في المركز الأخير بـ 3 نقاط.وفي مباراة ثالثة، حقق شباب الساحل فوزًا مهمًا على الشباب الغازية 1-0، بهدف سجله النيجيري صمد قادري من ضربة جزاء في الدقيقة 84. رفع الساحل رصيده إلى 10 نقاط بينما تجمد رصيد الغازية عند 5 نقاط.