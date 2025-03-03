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رياضة

بنزيما يُعلنها: سأعود إلى ريال مدريد

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:00
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كشف الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي الحالي، عن رغبته في العودة إلى ريال مدريد بعد اعتزاله كرة القدم. في حديثه على قناة "ميغا" في برنامج "أصدقاء إدو"، عبّر بنزيما عن تقديره الكبير لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، مؤكدًا أنه يفضل البقاء قريبًا من عالم كرة القدم بعد اعتزاله، ويفضل أن يكون ذلك إلى جانب رئيس ريال مدريد. وأوضح أنه لا يفكر في أن يصبح مدربًا، بل يرغب في أن يكون جزءًا من النادي في مرحلة ما بعد اعتزاله.
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بنزيما، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي ريال مدريد عبر التاريخ بـ354 هدفًا، تحدث أيضًا عن رحيله عن النادي، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلًا على بيريز، الذي كان يعتقد أن اللاعب سيبقى لموسم آخر. وأشار إلى أنه كان أول من اتصل بالرئيس لإبلاغه بقراره، موضحًا أن الفريق يضم مواهب شابة مثل فينيسيوس ورودريغو الذين سيكونون قادرين على قيادة الهجوم في المستقبل.

كما أكد بنزيما أن علاقته مع بيريز كانت دائمًا مميزة، وأن قراره بالرحيل كان رغبة منه في مغادرة النادي وهو في قمة مستواه، بعد أن حقق جميع الألقاب الممكنة بما في ذلك الكرة الذهبية. ورغم الشائعات حول مستقبله، شدد بنزيما على أنه يريد أن ينهي مسيرته مع ريال مدريد، "أفضل نادٍ في العالم". (ارم نيوز)
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