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رياضة
حسم أمره.. هل ينتقل فينيسيوس إلى الدوري السعودي؟
Lebanon 24
03-03-2025
|
23:00
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حسم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، مستقبله بعد التكهنات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت صحيفة "ذا صن" قد نشرت تقريرًا في وقت سابق يفيد بأن الأندية السعودية رصدت مبلغًا ضخمًا يصل إلى مليار يورو كراتب إجمالي لمدة خمس سنوات، مع استعدادها لزيادة العرض إذا لزم الأمر. ورغم بقاء موسمين إضافيين في عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، والذي ينتهي في حزيران 2027، استمرت الأنباء حول اهتمام الأندية السعودية بضمه، مما قد يحقق لريال مدريد رسوم انتقال قياسية في حال قرر اللاعب الرحيل عن "سانتياغو برنابيو".
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ولكن في ظل استمرار التكهنات، خرج فينيسيوس بنفسه ليحسم مستقبله. وخلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، أكد النجم البرازيلي التزامه الكامل بمشروع ريال مدريد، وقال: "أنا مرتبط بعقد حتى 2027 وآمل أن نتمكن من تمديده، لأنني سعيد للغاية هنا في أفضل نادٍ في العالم". وأضاف: "الجميع يحبني هنا، ولا أتصور نفسي في مكان آخر".
منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2018، أصبح فينيسيوس أحد الركائز الأساسية للفريق، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 35 مباراة هذا الموسم. وعلى الرغم من انضمام كيليان مبابي إلى الفريق، فإن مكانة فينيسيوس لم تتأثر، ويواصل سعيه لتحقيق المزيد من البطولات مع "الميرنغي". وأكد فينيسيوس رغبته في صناعة تاريخ طويل مع ريال مدريد، قائلاً: "هدفي هو مواصلة الفوز بالمزيد من الألقاب، وأريد أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي العظيم بجانب الأساطير الذين سبقوني". (ارم نيوز)
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