تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني

تأجلت بشكل رسمي مباراة فياريال وإسبانيول والتي كان من المقرر إقامتها مساء الاثنين على ملعب "لا سيراميكا" في ختام مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ونشر فياريال عبر شاشات الملعب رسالة إلى الجماهير طلب منهم المغادرة بعد تأجيل اللقاء بسبب احتمالية حدوث فيضانات بالقرب من مكان إقامة المباراة.

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وأصدر الناديان بيانا مشتركا لإعلان تأجيل اللقاء رسميا بعد إخطار من جانب رابطة الدوري الإسباني.وقال البيان الصادر عن الناديين: "استنادا إلى توصيات أمنية نتيجة مخاوف من خطر الفيضانات في ظل هبوب عاصفة دانا الحالية قررت إدارة المسابقات تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول".وأشارت رابطة "الليغا" إلى بحث موعد آخر جديد للمباراة التي تقام على ملعب "لا سيراميكا" معقل فياريال.