الهلال السعودي يجهز عرضا خياليا لضم نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين يستعد لتقديم عرض ضخمن للتعاقد مع نجم ليفربول قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



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وقالت الشبكة: إن العرض المالي الكبير قد يكون نقطة تحول في مسيرة اللاعب الذي يحظى أيضا باهتمام كبار الأندية الأوروبية.



أوضحت: "اهتمام الهلال ليس مفاجئا، إذ يسعى النادي لتعزيز صفوفه بنجوم عالميين استمرارا لسياسة التعاقدات الكبيرة التي بدأها في الفترة الأخيرة". ووفقا لما نشره موقع "Fichajes" الإسباني أن فريق الهلال توصل إلى قرار بتقديم عرضا ماليا ضخما لضم نجم ليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.وقالت الشبكة: إن العرض المالي الكبير قد يكون نقطة تحول في مسيرة اللاعب الذي يحظى أيضا باهتمام كبار الأندية الأوروبية.أوضحت: "اهتمام الهلال ليس مفاجئا، إذ يسعى النادي لتعزيز صفوفه بنجوم عالميين استمرارا لسياسة التعاقدات الكبيرة التي بدأها في الفترة الأخيرة".

وانضم دومينيك سوبوسلاي لصفوف ليفربول الانكليزي في تموز 2023، قادما من آر بي لايبزيغ الألماني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 75 مليون يورو، وفقا لإحصائية موقع "ترانسفير ماركت" العالمي. (روسيا اليوم)