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رياضة
نادٍ برازيلي يحلم بضم رونالدو.. من هو؟
Lebanon 24
04-03-2025
|
08:39
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أبدى نادي بورتوغيزا البرازيلي اهتمامه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف النصر السعودي، مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2025. ويقترب اللاعب، البالغ من العمر 40 عامًا، من أن يصبح حرًا في التفاوض مع أي نادٍ آخر، وسط تكهنات بإمكانية تمديد عقده مع النصر.
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وأكد أليكس بورجوا، رئيس بورتوغيزا، في تصريحات نقلتها إذاعة "talkSPORT"، رغبته في التعاقد مع رونالدو لجعل الجالية البرتغالية في البرازيل فخورة، مشيرًا إلى أن النادي يهدف إلى ضم نجم برتغالي كبير بحلول عام 2026 للمشاركة في بطولة باوليستا.
ورغم اهتمام النادي البرازيلي، تسعى إدارة النصر لتمديد إقامة رونالدو لعام إضافي، حيث تجري محادثات إيجابية حول عقد جديد بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا، إلى جانب مكافآت وحوافز إضافية.
إلى جانب ذلك، سيصبح رونالدو سفيرًا رسميًا لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 في صفقة تمتد لتسع سنوات، ما يعزز فرص بقائه في المملكة، خاصة مع رغبته في الحفاظ على مكانه في المنتخب البرتغالي حتى كأس العالم 2026. (روسيا اليوم)
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