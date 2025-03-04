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رياضة

بنزيما.. لماذا رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان؟

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:55
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كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سبب رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد رحيله عن ريال مدريد، مؤكدًا أنه لم يكن ليستطيع اللعب لفريق قد يواجه ناديه السابق.  

وأوضح بنزيما خلال مقابلة تلفزيونية أنه اختار الرحيل عن ريال مدريد في أفضل لحظاته بعدما حقق جميع الألقاب الممكنة، مشيرًا إلى صعوبة بداياته في مدريد والتحديات التي واجهها.  
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كما تحدث عن خططه المستقبلية بعد الاعتزال، مؤكدًا رغبته في البقاء قريبًا من كرة القدم دون أن يكون مدربًا، معربًا عن أمله في العمل إلى جانب فلورنتينو بيريز.
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